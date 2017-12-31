Найти
АКТУАЛЬНО

Литва с нового года запрещает употреблять алкоголь молодежи до 20 лет

Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

В Иране вспыхнули самые масштабные за последние годы протесты, есть жертвы

Глава МИД Германии выступил за улучшение отношений между США и Россией

Между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим

Самолет Wizz Air не долетел до Греции из-за удара молнии

Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе уже с января






Великобритания пригрозила "налогами за бездействие" Facebook и Google

Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:30
Версия для печати Комментарии

Британские власти пригрозила ввести налоги для интернет-гигантов в случае, если они не помогут Лондону бороться с террористической угрозой.

С соответствующим заявлением выступил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, информирует Reuters.

Уоллес обвинил технологические компании в том, что они охотно продают данные людей, но не передают их правительствe, которое вынуждено тратить огромные суммы на программы ведения наблюдения и другие меры по борьбе с терроризмом.

"Если они, как и раньше, не будут склонны к сотрудничеству, мы должны рассмотреть возможность введения налога для них как способа стимулирования или компенсации их бездействия", - заявил Уоллес.

Он обвинил технических гигантов в том, что они ставят прибыль выше общественной безопасности.

Министр заявил, что технологические компании сделали жизнь потенциальных террористов слишком легкой, отказавшись удалять экстремистские материалы и инструкции по изготовлению бомб. Поэтому, по его словам, правительство теряет миллионы фунтов.

"Поскольку контент не снимается так быстро, как они могли бы сделать, мы должны заниматься дерадикализацией экстремистов. Это стоит миллионы. Им это не сойдет с рук, мы должны рассматривать все варианты, в том числе налоги", - заявил Уоллес. 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:32
фото
В Швейцарии на высоте 3 тысяч метров открыли первый "селфи-пункт" для лыжников
16:53
Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге в Французские Альпы, погиб лыжник
16:28
Трамп о протестах в Иране: люди поняли, что их деньги идут на терроризм
15:44
фото
В Берлине на важной железнодорожной станции возник пожар, движение поездов остановлено
15:21
Иран на фоне массовых протестов заблокировал Instagram и Telegram
15:00
Литва с нового года запрещает употреблять алкоголь молодежи до 20 лет
14:37
Греция пытается избежать конфликта с Турцией из-за военных-беглецов
13:49
фото, видео
Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших
13:30
Великобритания пригрозила "налогами за бездействие" Facebook и Google
13:03
Безвиз и освобождение пленников: Климкин озвучил главные достижения 2017
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Европейская правда

Год торможения реформ. Что изменил 2017-й на пути Украины в ЕС

Из задач ассоциации в уходящем году выполнено лишь 11%. Это фактически провал в реализации судьбоносного для будущего страны документа. К слову, так же неудовлетворительно выполнена Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Проблему публично признают в нашей миссии в Альянсе...

Юрий Панченко, Европейская правда

Наталия Микольская: Россия не является нашим партнером, это страна, с которой мы торгуем

Торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли: "И европейские, и украинские компании являются частью региональных цепочек добавленной стоимости, они уже нашли друг друга и сейчас заинтересованы или увеличивать объемы торговли, или менять структуру своего сотрудничества" (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  