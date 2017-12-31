Великобритания пригрозила "налогами за бездействие" Facebook и Google

Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:30

Британские власти пригрозила ввести налоги для интернет-гигантов в случае, если они не помогут Лондону бороться с террористической угрозой.

С соответствующим заявлением выступил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, информирует Reuters.

Уоллес обвинил технологические компании в том, что они охотно продают данные людей, но не передают их правительствe, которое вынуждено тратить огромные суммы на программы ведения наблюдения и другие меры по борьбе с терроризмом.

"Если они, как и раньше, не будут склонны к сотрудничеству, мы должны рассмотреть возможность введения налога для них как способа стимулирования или компенсации их бездействия", - заявил Уоллес.

Он обвинил технических гигантов в том, что они ставят прибыль выше общественной безопасности.

Министр заявил, что технологические компании сделали жизнь потенциальных террористов слишком легкой, отказавшись удалять экстремистские материалы и инструкции по изготовлению бомб. Поэтому, по его словам, правительство теряет миллионы фунтов.

"Поскольку контент не снимается так быстро, как они могли бы сделать, мы должны заниматься дерадикализацией экстремистов. Это стоит миллионы. Им это не сойдет с рук, мы должны рассматривать все варианты, в том числе налоги", - заявил Уоллес.