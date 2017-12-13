В Facebook сообщили, сколько Россия потратила на рекламу о Brexit

Среда, 13 декабря 2017, 19:11

Российские оперативники разместили три рекламы на Facebook в преддверии британского референдума о членстве в ЕС, потратив всего 97 центов, чтобы поднять вопрос миграции.

Об этом заявили в компании Facebook, передает Reuters.

Как известно, британский парламентский комитет обратился к компании Facebook с запросом относительно информации о деятельности связанных с РФ проплаченных учетных записей.

Facebook уже направил свои выводы комиссии, которая изучает, каким образом агитация в соцсетях влияет на политику в Британии, в том числе деятельность, финансируемая из-за рубежа.

В компании заявили, что исследовали наличие профилей или страниц, связанных с прокремлевской организацией "Internet Research Agency" (IRA), которые проплачивали рекламу в период референдума.

Как известно, IRA - российская организация, в которой, по мнению исследователей, работают сотни людей для продвижения прокремлевского контента в социальных медиа.

"Мы определили, что эти учетные записи, связанные с IRA, потратили небольшую сумму денег (0,97 доллара США) на рекламные объявления для британской аудитории за это время", - заявили в компании.

Сообщается, что эта сумма была потрачена на три рекламы, каждая из которых также была направлена на американскую аудиторию, и касается вопросов миграции, а не референдума о выходе из ЕС.

Напомним, в Facebook ранее сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.