Греция пытается избежать конфликта с Турцией из-за военных-беглецов

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Воскресенье, 31 декабря 2017, 14:37
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Турция обвинила Грецию в подрыве отношений между странами после того, как Афины предоставили политическое убежище одному из восьми турецких военных, бежавших из страны после попытки путча прошлого года.

Об этом сообщает BBC.

Анкара обвинила Афины в укрывательстве "мятежников", Греция обвинения отрицает. Этот конфликт обострил отношения между странами, которые несмотря на несогласие по ряду вопросов в последние годы улучшились.

Греческий профильный комитет одобрил предоставление политического убежища одному из восьми турецких военнослужащих. Он был пилотом вертолета, на котором вместе с товарищами прибыл в пограничный город Александруполис. Вместе с тем комитет отклонил заявки других семи военных.

Греческое правительство несогласно с этим решением и требует аннулировать его. Впрочем, отмечает, что с этим должна разобраться судебная система, которая является независимой ветвью власти, пишет Reuters.

Греческий МИД отреагировал на осуждение Турции заявлением, в котором призвало укрепить добрососедские отношения.

"Наша вера в демократические принципы и практики - не слабость, а источник силы. Демократии не являются угрозой и не должны подвергаться угрозе. Напротив, они работают ответственно и методично, чтобы способствовать пониманию и укреплению стабильности и добрососедских отношений. Греция продолжит этот путь .. . и надеется, что его соседи сделают то же самое "- говорится в заявлении греческого МИД.

Восемь военных прибыли вертолетом в Грецию утром 16 июля 2016, когда попытка государственного переворота против Эрдогана потерпела неудачу. Они отрицали свою причастность к путчу.

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