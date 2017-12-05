В представительстве ЕС ожидают справедливого следствия по делу Саакашвили

Вторник, 05 декабря 2017, 12:34

В представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет отвечать требованиям действующего украинского законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, передает УНИАН.

"Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие пройдет вовремя и согласно всем требованиям закона", - сказали в представительстве.

"Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили", - отметили дипломаты.

Напомним, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности").

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности Сергея Курченко.