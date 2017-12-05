У Представництві ЄС очікують на справедливе слідство у справі Саакашвілі

Вівторок, 05 грудня 2017, 12:34

У Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відповідатиме вимогам чинного українського законодавства.

Про це повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні, передає УНІАН.

"Ми в курсі того, що відбувається зараз з паном Саакашвілі. Ми також уважно слідкуємо за цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно з усіма вимогами закону", - сказали у Представництві.

"Також закликаємо органи влади, щоби не дійшло до порушення основних прав пана Саакашвілі", - наголосили дипломати.

Нагадаємо, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

За даними СБУ, Саакашвілі затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Генпрокурор Юрій Луценко заявиви, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.