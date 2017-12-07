Климкин: Агрессия РФ не может быть новой нормой в Европе

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что российская агрессия в Украине не может быть новой нормальностью в Европе.
Об этом глава МИД Украины заявил в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
"Россия своими действиями нарушила все 10 принципов Хельсинкского заключительного акта... Обычно это сложно - нарушить все 10 принципов, но Россия преуспела в этом", - сказал он.
"Российская агрессия в Донбассе уже убила более десяти тысяч человек и вынудила 2 миллиона покинуть свои дома... Это не может быть новой нормой в Европе", - сказал Климкин.
"И когда украинские граждане в оккупированном Крыму находятся под жесткими репрессиями, и Россия игнорирует приказы международного суда ООН - это никогда не должно быть принято как новое нормальное явление для Европы. Крым истекает кровью", - добавил он.
Климкин также заявил, что нет вообще никаких признаков того, что Россия когда-нибудь стремилась выполнять Минские соглашения.
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что неправильно говорить о возвращении к холодной войне, поскольку Россия уже ведет настоящую войну против Украины, Европы и ее ценностей.