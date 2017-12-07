Меркель раскритиковала Трампа за решение признать Иерусалим

Четверг, 07 декабря 2017, 19:38

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Ливии Фаджисом аль-Саррадшем в Берлине, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Федеральное правительство не согласно с односторонним решением президента США", - сказала Меркель, добавив, что она хотела возобновить переговоры в формуле двух государств, в рамках которых должен был быть согласован статус Иерусалима.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.