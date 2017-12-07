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Меркель розкритикувала Трампа за рішення визнати Єрусалим

Четвер, 07 грудня 2017, 19:38
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Лівії Фаізом аль-Сарраджем в Берліні, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

"Федеральний уряд не погоджується з одностороннім рішенням президента США", - сказала Меркель, додавши, що вона хотіла б відновити переговори у формулі двох держав, в рамках яких повинен був бути узгоджений статус Єрусалиму.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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