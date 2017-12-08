Венецианская комиссия планирует поддержать Украину в конфликте с Венгрией - источники

Пятница, 08 декабря 2017, 12:44

Венецианская комиссия отклонит ключевое требование Будапешта по украинскому закону об образовании и в целом поддержит Украину.

Об этом говорится в статье "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте" со ссылкой на европейских и украинских чиновников в Брюсселе, Киеве и Будапеште, которые видели непубличные рекомендации Венецианской комиссии.

"Венецианка" подтвердит, что Украина не только может, но и должна продвигать лучшее знание государственного языка всеми гражданами - в том числе теми, кто принадлежит к национальным меньшинствам ", - говорится в статье.

Кроме того, Венецианская комиссия признает болем качественное и полное изучения украинского языка "легитимной и похвальной целью" государства.

При этом эксперты "Венецианки" выступят с критикой того, что "языковая статья" образовательного закона была изменена в последний момент, без консультаций.

"Однако это не означает, что ст. 7 закона необходимо менять или отменять - в решении Венецианской комиссии это отдельно подчеркивается "- отмечается в статье.

"Венецианка" таким образом признает, что в этом формулировки седьмой статьи закона вполне достаточно для организации обучения таким образом, чтобы оно было организовано "более дружественным образом" в отношении к меньшинствам.

"Есть ожидания, что Украине все же дадут несколько рекомендаций по изменениям - но большинство из них можно будет внедрить через принятие закона "О среднем образовании ", - говорится в статье.

В то же время, в пользу Венгрии будут вынесены рекомендации Украине продлить переходный период до начала полноценного действия языковой нормы, а также сделать исключение для частных школ, в которых обучение может проводиться исключительно на языке меньшинства.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что положительное решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании не снимет претензий Будапешта к Киеву.