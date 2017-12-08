Венеціанська комісія планує підтримати Україну в конфлікті з Угорщиною – джерела

П'ятниця, 08 грудня 2017, 12:44

Венеціанська комісія відхилить ключову вимогу Будапешта щодо українського закону про освіту і в цілому підтримає Україну.

Про це йдеться у статті "Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті" з посиланням на європейських та українських посадовців у Брюсселі, Києві та в Будапешті, які бачили не публічні рекомендації Венеціанської комісії.

"Венеціанка" підтвердить, що Україна не лише може, але й повинна просувати краще знання державної мови усіма громадянами – в тому числі тими, хто належить до національних меншин" - йдеться у статті.

Крім того, Венеціанська комісія визнає якісніше та повніше вивчення української мови "легітимною і похвальною метою" держави.

При цьому експерти "Венеціанки" виступлять з критикою того, що "мовна стаття" освітнього закону була змінена в останній момент, без консультацій.

"Однак це не означає, що ст. 7 закону необхідно змінювати чи скасовувати – у рішенні Венеціанської комісії це окремо підкреслюється" - наголошується у статті.

"Венеціанка" таким чином визнає, що нинішнього формулювання сьомої статті закону цілком достатньо для організації навчання таким чином, щоби воно було організовано "більш дружнім чином" у ставленні до меншин.

"Є очікування, що Україні все ж дадуть кілька рекомендацій щодо змін – але більшість із них можна буде впровадити через ухвалення закону "Про середню освіту" – йдеться у статті.

В той же час, на користь Угорщини будуть винесені рекомендації Україні подовжити перехідний період до початку повноцінної дії мовної норми, а також зробити виняток для приватних шкіл, у яких навчання може проводитися виключно мовою меншини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що позитивне рішення Венеціанської комісії щодо українського закону про освіту не зніме претензій Будапешта до Києва.