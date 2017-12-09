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В Загребе кремировали тело хорватского генерала, который выпил яд в Гааге

Суббота, 09 декабря 2017, 17:13
Версия для печати Комментарии

Хорватский генерал Слободан Праляк, который умер после того как выпил яд на заседании суда в Гааге, был кремирован.

Об этом сообщает The Associated Press.

Государственное телевидение Хорватии сообщило, что частная прощальная церемония с Праляком, который был осужден за военные преступления в Боснии на 20 лет лишения свободы, состоялась еще в четверг, 7 декабря.

По данным источников Vecernji.hr, церемония состоялась на территории центрального некрополя Мирогой (там захоронены выдающиеся деятели хорватского народа) в присутствии семьи и нескольких самых близких друзей - "тех, кого он отметил в прощальном письме".

Как известно, многие в Хорватии считают Праляка героем, несмотря на осуждение за военные преступления.

Агентство сообщает, что люди в Хорватии зажигают свечи, чтобы почтить  память Праляка.

Церемония поминания запланирована на понедельник, 11 декабря, и пройдет в концертном зале имени Ватрослава Лисинского в Загребе.

Напомним, 72-летний Слободан Праляк умер в больнице 29 ноября вскоре после того, как выпил жидкость из стакана, объявив, что он не виноват. Перед этим суд подтвердил его 20-летний срок за военные преступления в Боснии.

Еще задолго до самоубийства Праляк передал семье закрытый конверт с инструкцией открыть его в случае внезапной смерти.

В письме Слободан Праляк высказал пожелание, чтобы после смерти его тело кремировали в присутствии членов семьи и ближайших друзей, а потом развеяли пепел в Загребе.

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