У Загребі кремували тіло хорватського генерала, який випив отруту в Гаазі

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Субота, 09 грудня 2017, 17:13
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Хорватський генерал Слободан Праляк, який помер після того як випив отруту на засіданні суду в Гаазі, був кремований.

Про це повідомляє The Associated Press.

Державне телебачення Хорватії повідомило, що приватна прощальна церемонія з Праляком, який був засуджений за військові злочини у Боснії на 20 років позбавлення волі, відбулася ще у четвер.

За даними джерел Vecernji.hr, церемонія відбулася на території центрального некрополю Мірогой (там поховані визначні діячі хорватського народу) в присутності родини та кількох найближчих друзів - "тих, кого він зазначив у прощальному листі".

Як відомо, багато хто в Хорватії вважає Праляка героєм, попри засудження за військові злочини.

Агентство повідомляє, що люди у Хорватії запалюють свічки для вшанування Праляка.

Церемонія поминання запланована на понеділок, 11 грудня, та пройде у концертній залі імені Ватрослава Лисинського у Загребі.

Нагадаємо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні 29 листопада незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за воєнні злочини в Боснії.

Ще задовго до самогубства Праляк передав родині закритий конверт з інструкцією відкрити його у разі раптової смерті.

У листі Слободан Праляк висловив побажання, щоб після смерті його тіло піддали кремації у присутності членів родини і найближчих друзів, а потім розвіяли попіл у Загребі.

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