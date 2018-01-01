Найти
АКТУАЛЬНО

В Париже в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 160 автомобилей

"Ядерная кнопка постоянно на моем столе": лидер КНДР рассказал о своих планах

Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза

Литва с нового года запрещает употреблять алкоголь молодежи до 20 лет

Не менее 10 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране

В Марселе в новогоднюю ночь расстреляли мужчину, 29 выстрелов из Калашникова

Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших






Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза

Понедельник, 01 января 2018, 09:51
Версия для печати Комментарии

1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС принимает председательство в Совете Евросоюза.

Полугодовое председательство Болгария приняла от Эстонии, которая была во главе Совета в течение второй половины 2017 года.

Своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы, сообщает сайт болгарского председательства.

"Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы;

Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии;

"Солидарная Европа", поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - отмечается в целях болгарского председательства.

Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.

Некоторые СМИ, в частности, The Guardian, отмечают, что председательство станет вызовом для Болгарии, которая через десять лет после вступления в ЕС остается самой бедной и самой коррумпированной страной Евросоюза.

Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены антироссийских санкций. Впрочем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление сакцій в конце 2017 года.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:41
Не менее 10 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране
14:11
В Париже в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 160 автомобилей
11:46
"Ядерная кнопка постоянно на моем столе": лидер КНДР рассказал о своих планах
10:18
В Марселе в новогоднюю ночь расстреляли мужчину, 29 выстрелов из Калашникова
09:51
Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза
17:32
фото
В Швейцарии на высоте 3 тысяч метров открыли первый "селфи-пункт" для лыжников
16:53
Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге в Французские Альпы, погиб лыжник
16:28
Трамп о протестах в Иране: люди поняли, что их деньги идут на терроризм
15:44
фото
В Берлине на важной железнодорожной станции возник пожар, движение поездов остановлено
15:21
Иран на фоне массовых протестов заблокировал Instagram и Telegram
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, Европейская правда

Год торможения реформ. Что изменил 2017-й на пути Украины в ЕС

Из задач ассоциации в уходящем году выполнено лишь 11%. Это фактически провал в реализации судьбоносного для будущего страны документа. К слову, так же неудовлетворительно выполнена Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Проблему публично признают в нашей миссии в Альянсе...

Юрий Панченко, Европейская правда

Наталия Микольская: Россия не является нашим партнером, это страна, с которой мы торгуем

Торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли: "И европейские, и украинские компании являются частью региональных цепочек добавленной стоимости, они уже нашли друг друга и сейчас заинтересованы или увеличивать объемы торговли, или менять структуру своего сотрудничества" (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  