Парламент Чехии отложил голосование за вотум недоверия правительству Бабиша

Нижняя палата парламента Чехии в среду так и не провела голосование за вотум недоверия правительству меньшинства Андрея Бабиша.
Об этом сообщает издание Ceske Noviny.
Голосование было отложено до вторника, 16 января.
С соответствующей инициативой выступила евроскептическая Гражданская демократическая партия, ее поддержали другие политические силы за исключением коммунистов.
Предыдущие инициативы отложить голосование, высказанные в этот день, были отклонены.
Стоит отметить, что обсуждение, посвященное правительству Бабиша, с перерывами продолжалось весь день.
Согласно прогнозам, правительство Бабиша должно потерять парламентское доверие.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что предоставит партии ANO второй шанс сформировать правительство. Однако остальные восемь партий в нижней палате парламента отказались поддержать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве с фондами ЕС. Он отрицает все обвинения.