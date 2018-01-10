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Парламент Чехии отложил голосование за вотум недоверия правительству Бабиша

Среда, 10 января 2018, 21:24
Версия для печати Комментарии

Нижняя палата парламента Чехии в среду так и не провела голосование за вотум недоверия правительству меньшинства Андрея Бабиша.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Голосование было отложено до вторника, 16 января.

С соответствующей инициативой выступила евроскептическая Гражданская демократическая партия, ее поддержали другие политические силы за исключением коммунистов.

Предыдущие инициативы отложить голосование, высказанные в этот день, были отклонены.

Стоит отметить, что обсуждение, посвященное правительству Бабиша, с перерывами продолжалось весь день.

Согласно прогнозам, правительство Бабиша должно потерять парламентское доверие.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что предоставит партии ANO второй шанс сформировать правительство. Однако остальные восемь партий в нижней палате парламента отказались поддержать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве с фондами ЕС. Он отрицает все обвинения.

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