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Евродепутатка Ребекка Хармс: Надеюсь, Украина не потеряет безвиз

Понедельник, 15 января 2018, 12:36
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Депутат Европарламента Ребекка Хармс надеется, что Евросоюз не приостановит безвизовый режим для украинцев.

Об этом Ребекка Хармс, которая сейчас находится в Киеве, заявила в интервью Deutsche Welle.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 миллионов евро - Ред.) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хоть и печальным, но необходимым шагом ЕС. Я надеюсь, что на следующий период макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", - сказала она.

По словам Хармс, она вместе с коллегами из Европарламента примет участие в переговорах в Киеве.

"Мы хотим четко объяснить, что именно должно быть сделано, чтобы в Украине заработал эффективный антикоррупционный суд и как мы оцениваем заключение Венецианской комиссии по этому поводу. Мы также хотим встретиться с генеральным прокурором и главой НАБУ.

Это не наша задача судить о работе этих институтов, но мы хотим, чтобы все поняли, что мы являемся надежными друзьями, которые поддерживают всех тех в Украине, кто борется с коррупцией", - отметила она.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявлял, что Европейский союз не намерен отменять безвизовый режим для украинцев, однако Украина должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать достигнутые антикоррупционные результаты.

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