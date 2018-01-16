Капитана "Наутилуса" официально обвинили в убийстве журналистки, суд начнется 8 марта

Вторник, 16 января 2018, 14:17

Датскому изобретателю Петеру Мадсену предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус".

Об этом сообщил прокурор Якоб Бух-Епсен, сообщает Aftonbladet.

Мадсена обвинили в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом. Прокурор считает, что обвинение в сексуальном насилии обусловлено характером травм убитой журналистки.

Прокурор не имеет данных о том, как конкретно погибла Ким Валль, однако считает, что Мадсен или перерезал ей горло, или задушил.

Сам изобретатель ранее настаивал на том, что не убивал Ким Валль, она отравилась угарным газом, однако признал, что расчленил ее тело, когда понял, что она мертва, и выбросил в море. Для чего он это сделал, Мадсен не объяснил.

Он несколько раз менял свои показания.

Прокурор считает, что Мадсен планировал убийство заранее. За совершенные преступления Мадсен грозит пожизненное заключение.

Судебный процесс над изобретателем начнется 8 марта, приговор ожидается 25 апреля.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.