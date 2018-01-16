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Капітана "Наутілуса" офіційно звинуватили у вбивстві журналістки, суд почнеться 8 березня

Вівторок, 16 січня 2018, 14:17
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Данському винахіднику Петеру Мадсену висунули звинувачення у вбивстві шведської журналістки Кім Валль на субмарині "Наутілус".

Про це повідомив прокурор Якоб Бух-Єпсен, повідомляє Aftonbladet.

Мадсена звинуватили у сексуальних злочинах, вбивстві та нарузі над мертвим тілом. Прокурор вважає, що звинувачення у сексуальному насильстві обумовлене характером травм вбитої журналістки.

Прокурор не має даних про те, як конкретно загинула Кім Валль, однак вважає, що Мадсен або перерізав їй горло, або задушив.

Сам винахідник раніше наполягав на тому, що не вбивав Кім Валль, вона отруїлася чадним газом, однак визнав, що розчленував її тіло, коли зрозумів, що вона мертва, і викинув у море. Для чого він це зробив, Мадсен не пояснив.

Він декілька разів змінював свої свідчення.

Прокурор вважає, що Мадсен планував вбивство заздалегідь.

Судовий процес над винахідником почнеться 8 березня, вирок очікується 25 квітня. За вчинені злочини Мадсену загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.

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