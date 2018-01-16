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Посол рассказала, когда США начнут поставки оборонительного оружия Украине

Вторник, 16 января 2018, 19:00
Версия для печати Комментарии

Украина и США еще прорабатывают детали поставок летального вооружение в Украину, а также возможность его применения в зоне АТО на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила посол США в Украине Мари Йованович.

" Мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении", - отметила она

Кроме того, Йованович рассказала, когда США начнут поставлять Украине оружие.

"Процедура информирования ветвей власти в Соединенных Штатах занимает некоторое время. Кроме того, потом нужно будет проработать все логистические вопросы, чтобы поставки были выполнены тщательно и хорошо. И это, прежде всего, в интересах Украины.

Администрация (президента США, - ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Теперь об этом должен быть проинформирован Конгресс, но, напомню, что Конгресс уже в свое время принял закон, который предусматривает финансирование такой помощи, и мы знаем, что Конгресс в целом поддерживает этот вопрос, поэтому ждем продвижения вперед в этом вопросе", - подчеркнула она.

При этом она пояснила, что на данный момент речь идет о поставках оборонительной помощи от правительства США.

"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала Йованович и добавила, что эти поставки будут бесплатными.

Напомним, недавно в Государственном департаменте США сообщили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

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