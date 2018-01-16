Посол розповіла, коли США почнуть поставки оборонної зброї Україні

Вівторок, 16 січня 2018, 19:00

Україна і США ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння в Україну, а також можливість його застосування в зоні АТО на Донбасі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Ми працюємо не тільки в рамках нашого внутрішнього процесу з Конгресом, але і в ході переговорів і координації з урядом України. Однак, ще раз підкреслю, що мова йде саме про оборонне озброєння", - зазначила вона.

Крім того, Йованович розповіла, коли США почнуть поставляти Україні зброю.

"Процедура інформування гілок влади в Сполучених Штатах займає деякий час. Крім того, потім потрібно буде опрацювати всі логістичні питання, щоб поставки були виконані ретельно і добре. І це, перш за все, в інтересах України.

Адміністрація (президента США. - Ред.) прийняла рішення про надання Україні додаткових оборонних можливостей. Тепер про це повинен бути проінформований Конгрес, але, нагадаю, що Конгрес вже свого часу прийняв закон, який передбачає фінансування такої допомоги, і ми знаємо, що Конгрес в цілому підтримує це питання, тому чекаємо просування вперед в цьому питанні ", - підкреслила вона.

При цьому вона пояснила, що на даний момент мова йде про постачання оборонної допомоги від уряду США.

"Зараз ми говоримо про оборонну допомогу, яка надається Україні від уряду Сполучених Штатів. Комерційні контракти і комерційні продажі - це зовсім інше питання", - сказала Йованович і додала, що ці поставки будуть безкоштовними.

Нагадаємо, нещодавно у Державному департаменті США повідомили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".