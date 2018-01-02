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Новых министров правительства Молдовы в обход Додона назначит спикер парламента

Вторник, 02 января 2018, 17:18
Версия для печати Комментарии

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду назначит новых министров молдавского правительства после того, как Конституционный суд разрешил для этого отстранить от должности президента Игоря Додона.

Об этом сообщает издание Deschide.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции дал сегодня выход из институционального тупика, созданного президентом Игорем Додоном, повторно решил проигнорировать положения Основного закона.

Как и.о. президента я подпишу указы о назначении министров и приму их клятву", - сообщил Канду.

Напомним, во вторник, 2 января Конституционный суд Молдовы признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей и временно отстранил его от должности.

Суд разрешил назначить чиновников временно исполняющему обязанности президента - спикеру или премьер-министру.

Додон отказался одобрять кандидатуры министров, поскольку на его взгляд кандидаты ранее скомпрометировали себя. Он заявил, что решение Конституционного суда - за пределами здравого смысла.

Заметим, по такой же процедуре в обход Додона уже был назначен министр обороны Евгений Струза. Его кандидатуру Додон перед этим отклонял дважды.

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