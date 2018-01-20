Трамп: Приостановка работы правительства - "подарок" демократов на мою годовщину

Суббота, 20 января 2018, 14:29

Президент США Дональд Трамп назвал приостановку работы федеральных ведомств США "подарком" демократов на годовщину его президентства.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Сегодня год моего президентства, и демократы захотели сделать мне хороший подарок. #DemocratShutdown", - написал он.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 січня 2018 р.

Напомним, федеральное правительство США ровно в полночь приостановило работу, поскольку сенаторы не смогли достичь согласия в вопросе финансирования правительства.

Приостановка работы федеральных ведомств (shutdown) пришлась на первую годовщину инаугурации президента США Дональда Трампа.

Накануне Палата представителей смогла большинством голосов утвердить законопроект, позволяющий продлить финансирование государственных органов вплоть до 16 февраля. Но эта инициатива так и не получила поддержки в Сенате.

Основным препятствием стала позиция демократов, которые настаивали на включении в текст законопроекта гарантий государственной защиты для более 700 000 нелегальных иммигрантов, которые были привезены в США еще детьми.