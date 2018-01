Трамп: Приостановка работы правительства - "подарок" демократов на мою годовщину

Президент США Дональд Трамп назвал приостановку работы федеральных ведомств США "подарком" демократов на годовщину его президентства.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Сегодня год моего президентства, и демократы захотели сделать мне хороший подарок. #DemocratShutdown", - написал он.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown