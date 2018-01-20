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Трамп: Призупинення роботи уряду США - "подарунок" демократів на мою річницю

Субота, 20 січня 2018, 14:29
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Президент США Дональд Трамп назвав призупинення роботи федеральних відомств США "подарунком" демократів на річницю його президентства.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Сьогодні рік мого президентства, і демократи захотіли зробити мені хороший подарунок. #DemocratShutdown", - написав він.

Нагадаємо, федеральний уряд США рівно опівночі призупинив роботу, оскільки сенатори не змогли досягти згоди у питанні фінансування уряду.

Призупинення роботи федеральних відомств (shutdown) припало на першу річницю інавгурації президента США Дональда Трампа.

Напередодні Палата представників змогла більшістю голосів затвердити законопроект, що дозволяє продовжити фінансування державних органів аж до 16 лютого. Але ця ініціатива так і не отримала підтримки в Сенаті.

Основною перешкодою стала позиція демократів, які наполягали на включенні в текст законопроекту гарантій державного захисту для понад 700 000 нелегальних іммігрантів, які були привезені в США ще дітьми.

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