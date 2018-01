Трамп: Призупинення роботи уряду США - "подарунок" демократів на мою річницю

Президент США Дональд Трамп назвав призупинення роботи федеральних відомств США "подарунком" демократів на річницю його президентства.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Сьогодні рік мого президентства, і демократи захотіли зробити мені хороший подарунок. #DemocratShutdown", - написав він.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown