В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на антикоррупционный протест

Суббота, 20 января 2018, 21:19

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Тысячи людей собрались в субботу на Университетской площади Бухареста, протестуя против внесения изменений в систему правосудия и смягчения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Romania TV.

По данным телеканала, в акции протеста принимают участие около 30 000 человек. Они прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.

Сообщается, что между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались ограничить движение колонны.

Сейчас люди находятся на Площади Конституции и требуют от властей отказаться от планов смягчения антикоррупционного законодательства.

Также сообщается, что подобные протесты в субботу проходят и в других румынских городах, а также за рубежом.

Напомним, в декабре 2017 нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Европейская комиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

Позже Верхняя палата парламента Румынии проголосовала за поправки в системе правосудия, которые угрожают независимости судов.

Президент Румынии заявил, что Евросоюз может начать санкционные процедуры против Румынии по примеру Польши, если Бухарест будет настаивать на изменениях в своей судебной системе.

В начале прошлого года попытки правящей Социал-демократической партии о декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наибольшие уличные протесты в стране в течение последних десятилетий.

Новые изменения в антикоррупционное законодательство также вызвали неоднократные акции протеста в ноябре и декабре.

Как известно, премьер Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после потери доверия Социал-демократической партии. Его место заняла Виорика Денчиле - близкая соратница лидера социал-демократов Ливиу Драгни.

Оппозиция заявляет, что именно Драгня получит больше всего выгоды от смягчения антикоррупционного законодательства и изменений в системе правосудия.