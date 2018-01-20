Найти
АКТУАЛЬНО

В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на антикоррупционный протест

МИД Польши: В ООН будем отстаивать соблюдение международного права для Украины

Климкин: В Афинах радикалы пытались атаковать посольство Украины

Федеральные ведомства США приостановили работу из-за финансирования

Пророссийская партия Сербии призывает Путина ввести войска в Косово

Молдова подсчитает ущерб от российской оккупации Приднестровья

Пентагон признал противодействие России и Китаю основой оборонной стратегии






В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на антикоррупционный протест

Суббота, 20 января 2018, 21:19
фото
Версия для печати Комментарии

Тысячи людей собрались в субботу на Университетской площади Бухареста, протестуя против внесения изменений в систему правосудия и смягчения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает Romania TV.

По данным телеканала, в акции протеста принимают участие около 30 000 человек. Они прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.

 

Сообщается, что между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались ограничить движение колонны.

Сейчас люди находятся на Площади Конституции и требуют от властей отказаться от планов смягчения антикоррупционного законодательства.

 

Также сообщается, что подобные протесты в субботу проходят и в других румынских городах, а также за рубежом.

Напомним, в декабре 2017 нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Европейская комиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

Позже Верхняя палата парламента Румынии проголосовала за поправки в системе правосудия, которые угрожают независимости судов.

Президент Румынии заявил, что Евросоюз может начать санкционные процедуры против Румынии по примеру Польши, если Бухарест будет настаивать на изменениях в своей судебной системе.

В начале прошлого года попытки правящей Социал-демократической партии о декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наибольшие уличные протесты в стране в течение последних десятилетий.

Новые изменения в антикоррупционное законодательство также вызвали неоднократные акции протеста в ноябре и декабре.

Как известно, премьер Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после потери доверия Социал-демократической партии. Его место заняла Виорика Денчиле - близкая соратница лидера социал-демократов Ливиу Драгни.

Оппозиция заявляет, что именно Драгня получит больше всего выгоды от смягчения антикоррупционного законодательства и изменений в системе правосудия.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:19
фото
В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на антикоррупционный протест
17:54
Фото
Турецкие военные самолеты нанесли удары по курдах в приграничной зоне Сирии
17:06
Фото
Британский подросток получил разведданные США, притворившись главой ЦРУ
16:09
Эрдоган заявил о начале военной операции в сирийской пограничной зоне
15:23
МИД Польши: В ООН будем отстаивать соблюдение международного права для Украины
15:01
Китай снова обвинил США в нарушении его территориальных вод
14:29
Трамп: Приостановка работы правительства - "подарок" демократов на мою годовщину
14:04
Полиция Британии сняла с рейса British Airways пьяного пилота за минуту до взлета
13:07
Фото
Климкин: В Афинах радикалы пытались атаковать посольство Украины
12:47
Фото
В Турции автобус с туристами въехал в дерево: 11 погибших, 40 травмированных
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Что меняет ассоциация: все детали "колбасных реформ", которые произойдут благодаря соглашению с ЕС

Никто не гарантирует, что продукты, которые попали в продажу, безопасны. Даже свежий кефир или колбаса могут оказаться не просто некачественными, но и вредными... Недостаточно увеличить только количество товаров с надписью "Made in Ukraine" в магазинах за границей...

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Запрет молока и другие ужасы: правда и ложь о последствиях ассоциации с ЕС

Украинцам запретят сдавать молоко на молокозаводы, а также продавать его на рынках. И якобы все это записано в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. В последние недели медиа переполнены подобными "страшилками". А что же на самом деле?


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  