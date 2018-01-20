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У Бухаресті десятки тисяч людей вийшли на антикорупційний протест

Субота, 20 січня 2018, 21:19
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Тисячі людей зібралися в суботу на Університетській площі Бухареста, протестуючи проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє Romania TV.

За даними телеканалу, в акції протесту беруть участь близько 30 тисяч людей. Вони пройшли повз будівлі Конституційного суду і Національного ради теле- та радіомовлення, після чого прийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

 

Повідомляється, що між протестуючими та поліцейськими кілька разів спалахували сутички, коли правоохоронці намагалися обмежити рух колони.

 

Зараз люди перебувають на Площі Конституції і вимагають від влади відмовитися від планів пом’якшення антикорупційного законодавства.

Також повідомляється, що подібні протести у суботу проходять і в інших румунських містах, а також за кордоном.

Нагадаємо, в грудні 2017 року нижня палата парламенту Румунії схвалила закони про реформування системи правосуддя, які Європейська комісія, Державний департамент США та президент країни критикували як загрозу незалежності судів.

Пізніше Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за поправки в системі правосуддя, які загрожують незалежності судів.

Президент Румунії заявив, що Євросоюз може розпочати санкційну процедуру проти Румунії за прикладом Польщі, якщо Бухарест буде наполягати на змінах в своїй судовій системі.

На початку цього року спроби правлячої Соціал-демократичної партії щодо декриміналізації кількох корупційних правопорушень викликали найбільші вуличні протести країни протягом останніх десятиліть.

Нові зміни до антикорупційного законодавства також спричинили неодноразові акції протесту у листопаді та грудні.

Як відомо, прем’єр Румунії Міхай Тудосе пішов у відставку після втрати довіри Соціал-демократичної партії. Його місце посіла Віоріка Денчіле - близька соратниця лідера соціал-демократів Лівіу Драгні.

Опозиція наголошує, що саме Драгня отримає найбільше вигоди від пом’якшення антикорупційного законодавства і змін в системі правосуддя.

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