Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40 человек, 140 раненых

Суббота, 27 января 2018, 13:02

Сильный взрыв, произошедший в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели по меньшей мере 40 человек.

140 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.

Как сообщалось, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в полдень в субботу, в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.

Террористу удалось пройти через один контрольно-пропускной пункт полиции. Он заявил полицейским, что везет пациента в ближайшую больницу. Автомобиль подорвал у следующего полицейского КПП.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

МИД Украины проверяет информацию относительно граждан Украины, которые могли пострадать в Кабуле.

Взрыв произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек - почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.