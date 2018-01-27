Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40 человек, 140 раненых

Сильный взрыв, произошедший в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели по меньшей мере 40 человек.
140 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.
Как сообщалось, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в полдень в субботу, в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.
Террористу удалось пройти через один контрольно-пропускной пункт полиции. Он заявил полицейским, что везет пациента в ближайшую больницу. Автомобиль подорвал у следующего полицейского КПП.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Талибан".
МИД Украины проверяет информацию относительно граждан Украины, которые могли пострадать в Кабуле.
Взрыв произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.
Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек - почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.