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Тиллерсон: "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы

Суббота, 27 января 2018, 14:18
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что российский проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы.

Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Польши в Варшаве, сообщает Onet.pl.

"Польша и США вместе выступают против "Северного потока-2", который подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора", - заявил Государственный секретарь США.

Тиллерсон подчеркнул, что неприятие проекта "Северный поток-2" вытекает из общего стратегического интереса.

"Мы твердо убеждены в том, что Польша, которая имеет в своем распоряжении ресурсы вместе со всей Европой для диверсификации своих энергетических ресурсов, очень важна для долгосрочной безопасности Европы. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы по созданию интерконнекторов для достижения этой цели", - подчеркнул он.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает "Северный поток-2" по экономическим соображениям, заявив, что он добавит ресурсов на рынок и снизит цены. В декабре власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода "Северный поток-2".

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