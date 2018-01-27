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Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40 человек, 140 раненых






Теракт в Кабуле: погибших уже 95, количество жертв продолжит расти

Суббота, 27 января 2018, 16:12
Версия для печати Комментарии

Афганское министерство здравоохранения заявило, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 95.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным министерства, 158 человек получили ранения. Заметим, количество погибших в течение дня постоянно растет. Представитель министерства здравоохранения сообщил, что так будет и впредь, поскольку многие раненые оказались в критическом состоянии.

Напомним, в суботу, 27 января, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в полдень в субботу, в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Талибан". Граждане Украины, по предварительной информации, в субботнем теракте в афганской столице не пострадали.

Взрыв произошел через неделю после смертельного нападения талибов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.

По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек - почти вдвое больше, чем сообщалось ранее. 

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