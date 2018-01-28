Найти
АКТУАЛЬНО

Турки не пустили катер с греческим министром к спорным островам в Эгейском море

Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны

КС Испании: Пучдемон не может возглавить Каталонию, находясь за рубежом

Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103, ранены - 235

Теракт в Кабуле: погибших уже 95, количество жертв продолжит расти

Земан выиграет выборы президента Чехии - прогноз






Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны

Воскресенье, 28 января 2018, 11:38
Версия для печати Комментарии

Наибольшей угрозой для Польши является агрессивная политика России.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico, передает Polskie Radio.

"Таким образом я оцениваю угрозу со стороны России. По моему мнению, то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - сказал он, отвечая на вопрос о наибольшей угрозе для Польши в данный момент.

Также Моравецкий снова высказался против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Вопреки тому, что говорит Германия, это не коммерческий проект", - сказал он.

По его словам, "Северный поток-2" сделает украинские газопроводы ненужными.

"И что будет в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Очевидно, мы этого не знаем, но надеемся, что она этого не сделает, но лучше было бы, если бы мы имели вторую и третью линию обороны, чем если бы были лишены такого типа оружия", - сказал польский премьер.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:23
В Греции объяснили, что делал их министр у спорных островов в Эгейском море
14:35
Порошенко совершит визит в Австрию, посетит Венский бал
14:24
В Германии уменьшилось число депортаций мигрантов - СМИ
14:02
Турки не пустили катер с греческим министром к спорным островам в Эгейском море
13:36
В британской разведке возмущены словами слова министра обороны о российской угрозе - СМИ
12:52
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103, ранены - 235
12:28
В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступлениях во времена Холокоста
12:01
В Албании тысячи человек приняли участие в антиправительственных протестах
11:38
Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны
11:21
В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении дезинформации
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Второй срок для "друга Путина": чем опасна победа Милоша Земана

Сразу после объявления о победе риторика Земана существенно изменилась.
Президент Чехии уже не нуждается в поддержке и намерен использовать свое положение для воздействия на правительство. Ключевой вопрос - какие именно замечания к правительству озвучит Земан. И каких кадровых изменений он потребует (укр).

Виктор Савинок, для Европейской правды

Объединение неудачников: что мешает созданию новой большой коалиции в Германии

У Германии есть последний шанс избежать внеочередных выборов – в Берлине стартовали переговоры по созданию новой "большой коалиции". Однако уже сейчас к процессу формирования нового издания такой коалиции есть целый ряд вопросов, от ответов на которые и будет зависеть появление нового правительства.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  