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Прем'єр Польщі назвав Росію найбільшою загрозою для країни

Неділя, 28 січня 2018, 11:38
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Найбільшою загрозою для Польщі є агресивна політика Росії.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Politico, передає Polskie Radio.

"В такий спосіб я оцінюю загрозу з боку Росії. На мою думку, те, що Росія робить в Україні, є дуже небезпечним" - сказав він, відповідаючи на питання про найбільшу загрозу для Польщі у цей момент.

Також Моравецький вкотре висловився проти побудови газопроводу "Північний потік-2".

"Всупереч тому, що каже Німеччина, це не комерційний проект" - сказав він.

За його словами, "Північний потік-2" зробить українські газопроводи непотрібними.

"І що буде у випадку війни на Донбасі, коли російська армія рушить вглиб території України? Очевидно, ми цього не знаємо, однак сподіваємося, що вона цього не зробить, але краще було б, якби ми мали другу і третю лінію оборони, ніж якби були позбавлені такого типу зброї" - сказав польський прем’єр.

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