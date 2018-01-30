В Барселоне сторонники независимости прорвали кордон полиции возле парламента

Вторник, 30 января 2018, 18:32

В Барселоне несколько сотен митингующих прорвали полицейский кордон вокруг здания парламента Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Как известно, сегодня в парламенте Каталонии должно было пройти заседание касательно назначения Карлеса Пучдемона на пост главы Женералитата.

Однако спикер парламента Рожер Торрен принял решение отложить его.

Параллельно в этот период вблизи парламента собралось большое количество сторонников независимости автономии.

Некоторые демонстранты пришли в масках с изображением Карлеса Пучдемона.

Фото с сайта lavanguardia

Когда стало известно о решении спикера, сотни демонстрантов прорвали полицейский кордон, окружавший Парк Цитадели, и продвинулись к воротам парламента.

Полиция Mossos d'Esquadra не смогла их остановить.

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 січня 2018 р.

Как можно увидеть на видео, часть демонстрантов смогла прорвать кордон у ворот парламента.

Los manifestantes por la investidura fuerzan una puerta y acceden al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlament https://t.co/rI1afDTtgp pic.twitter.com/scAp5AxNmY — Europa Press (@europapress) 30 січня 2018 р.

В ходе демонстрации сторонники независимости выкрикивали следующие лозунги: "Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Пучдемон - наш президент".

Напомним, Карлес Пучдемон бежал в Бельгию после того, как 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона, нарушив Конституцию Испании. В Испании против него ведется расследование по обвинению в мятеже, бунте и растрате. Пучдемон, вероятно, будет арестован, если вернется из Брюсселя.

Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.