У Барселоні прихильники незалежності прорвали кордон поліції біля парламенту

Вівторок, 30 січня 2018, 18:32

У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Як відомо, сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату.

Однак спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

Паралельно у цей період поблизу парламенту зібралася велика кількість прихильників незалежності автономії.

Деякі демонстранти прийшли у масках зі зображенням Карлеса Пучдемона.

Фото із сайту lavanguardia

Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон, що оточував Парк Цитаделі, та просунулися до воріт парламенту.

Поліція Mossos d'Esquadra не змогла їх зупинити.

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 січня 2018 р.

Як можна побачити на відео, частина демонстрантів змогла прорвати кордон біля воріт парламенту.

Los manifestantes por la investidura fuerzan una puerta y acceden al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlament https://t.co/rI1afDTtgp pic.twitter.com/scAp5AxNmY — Europa Press (@europapress) 30 січня 2018 р.

В ході демонстрації прихильники незалежності вигукували наступні гасла: "Свободу політв'язням", "Ні кроку назад", "Пучдемон - наш президент".

Нагадаємо, Карлес Пучдемон втік до Бельгії після того, як 27 жовтня парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність регіону, порушивши Конституцію Іспанії. В Іспанії проти нього ведеться розслідування за звинуваченнями у заколоті, бунті та розтраті. Пучдемон, ймовірно, буде заарештований, якщо повернеться з Брюсселя.

Конституційний суд Іспанії минулого тижня постановив, що для обрання главою регіону Пучдемон повинен особисто бути присутнім в парламенті.