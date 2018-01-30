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Парламент Каталонії розгляне призначення Пучдемона на пост глави уряду






У Барселоні прихильники незалежності прорвали кордон поліції біля парламенту

Вівторок, 30 січня 2018, 18:32
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У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Як відомо, сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату.

Однак спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

Паралельно у цей період поблизу парламенту зібралася велика кількість прихильників незалежності автономії. 

Деякі демонстранти прийшли у масках зі зображенням Карлеса Пучдемона.

 
Фото із сайту lavanguardia 

Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон, що оточував Парк Цитаделі, та просунулися до воріт парламенту.

Поліція Mossos d'Esquadra не змогла їх зупинити.

Як можна побачити на відео, частина демонстрантів змогла прорвати кордон біля воріт парламенту.

В ході демонстрації прихильники незалежності вигукували наступні гасла: "Свободу політв'язням", "Ні кроку назад", "Пучдемон - наш президент".

Нагадаємо, Карлес Пучдемон втік до Бельгії після того, як 27 жовтня парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність регіону, порушивши Конституцію Іспанії. В Іспанії проти нього ведеться розслідування за звинуваченнями  у заколоті, бунті та розтраті. Пучдемон, ймовірно, буде заарештований, якщо повернеться з Брюсселя.

Конституційний суд Іспанії минулого тижня постановив, що для обрання главою регіону Пучдемон повинен особисто бути присутнім в парламенті.

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