В Барселоне сторонники Пучдемона пытались установить палатки возле парламента

Среда, 31 января 2018, 08:14

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В Барселоне сторонники независимости во вторник вечером пытались установить палаточный городок у здания парламента Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Несколько сотен протестующих собрались возле парламента после того, как спикер объявил решение отложить голосование за назначение Карлеса Пудчемона на пост главы правительства.

Среди протестующих были преимущественно сторонники партии Пучдемона "Junts per Catalunya" (Вместе за Каталонию) и сепаратистской партии CUP.

Митингующим сначала удалось прорвать полицейский кордон вокруг здания парламента, но через некоторое время правоохранители оттеснили их. Сообщается, что во время столкновений задержали двух человек.

Группа протестующих предложила установить палаточный городок до новой сессии парламента, однако через некоторое время организаторы решили этого не делать, чтобы избежать эскалации ситуации.

"Движение за независимость всегда мирное ... мы идем домой", - заявили они.

Напомним, спикер парламента Каталонии Рожер Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы Женералитата.

Своим решением Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.

Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.