Найти
АКТУАЛЬНО

В Барселоне сторонники Пучдемона пытались установить палатки возле парламента

США показали опасный маневр Су-27 во время перехвата самолета-разведчика

Минфин США: о санкциях говорится в засекреченной версии "кремлевского доклада"

В Барселоне сторонники независимости прорвали кордон полиции возле парламента

Порошенко ждет "кремлевского доклада" от ЕС

Путин: США внесли в "кремлевский список" 146 млн россиян

Парламент Каталонии отложил заседание по назначению Пучдемона главой правительства






В Барселоне сторонники Пучдемона пытались установить палатки возле парламента

Среда, 31 января 2018, 08:14
фото
Версия для печати Комментарии

В Барселоне сторонники независимости во вторник вечером пытались установить палаточный городок у здания парламента Каталонии.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Несколько сотен протестующих собрались возле парламента после того, как спикер объявил решение отложить голосование за назначение Карлеса Пудчемона на пост главы правительства.

Среди протестующих были преимущественно сторонники партии Пучдемона "Junts per Catalunya" (Вместе за Каталонию) и сепаратистской партии CUP.

 

Митингующим сначала удалось прорвать полицейский кордон вокруг здания парламента, но через некоторое время правоохранители оттеснили их. Сообщается, что во время столкновений задержали двух человек.

Группа протестующих предложила установить палаточный городок до новой сессии парламента, однако через некоторое время организаторы решили этого не делать, чтобы избежать эскалации ситуации.

"Движение за независимость всегда мирное ... мы идем домой", - заявили они.

Напомним, спикер парламента Каталонии Рожер Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы Женералитата.

Своим решением Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.

Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:31
Во Франции задержали 4 человек по делу о нападении на Charlie Hebdo - СМИ
08:14
фото
В Барселоне сторонники Пучдемона пытались установить палатки возле парламента
07:52
видео
США показали опасный маневр Су-27 во время перехвата самолета-разведчика
07:43
фото
В Черное море вошел британский эсминец
21:33
ФБР получило еще одно досье с компроматом на Трампа - СМИ
20:31
Минфин США: о санкциях говорится в засекреченной версии "кремлевского доклада"
19:51
Сенат Польши рассмотрит закон о криминализации "бандеровской идеологии" 31 января
19:30
В Адриатическом море рыбаки подобрали 17 мигрантов, которые плавали на надувной лодке
18:39
Эстония вручит Украине ноту в связи со списком оффшорных зон - глава МИД
18:32
В Барселоне сторонники независимости прорвали кордон полиции возле парламента
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Представительство ЕС в Украине

Лишат ли украинцев молока: ЕС развенчивает мифы о новых стандартах

Украинцев пугают уничтожением молочной отрасли и перспективами пить только некачественное иностранное молоко. Подобные опасения были распространены во многих странах, но оказались мифами. Попробуем развеять их, объяснив, как новые нормы по молоку повлияют на фермеров и потребителей.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции

"США ошиблись в выборе партнера": МИД Турции объяснил военные действия в Сирии

Когда член НАТО вооружает террористов, атакующих другого члена НАТО – это грубо нарушает фундаментальные принципы Альянса. Это – аномальная политика, и ее надо исправлять. Мы не сомневаемся, что США осознают вред, который их действия наносят доверию ко всему НАТО... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  