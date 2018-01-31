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КНДР проведет парад ракет, чтобы "попугать" американцев

Среда, 31 января 2018, 17:42
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Северная Корея планирует показать десятки ракет дальнего радиуса действия на параде 8 февраля, накануне Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два дипломатических источника, знакомые с намерениями КНДР.

По данным одного из источников, демонстрация "сотен" снарядов и ракет - это попытка "попугать американцев".

Источники сообщили, что парад, как ожидается, будет включать десятки межконтинентальных ракет "Хвасон-15", которые КНДР испытала впервые в конце ноября.

Они также не исключают испытания какой-то ракеты "в ближайшем будущем", чтобы послать мощный сигнал американским войскам, которые в настоящее время развернуты в регионе.

Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 км к западу от японской префектуры Аомори.

Северная Корея утверждает, что успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которую можно оснастить "сверхбольшой тяжелой боеголовкой", способной поразить материковую часть США.

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