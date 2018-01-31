Знайти
АКТУАЛЬНО

Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України

В Ізраїлі пропонують законопроект, що звинувачує Польщу у запереченні Голокосту

У Меркель назвали умову зняття санкцій з Росії

Мадрид просить парламент Каталонії знайти іншого кандидата на пост глави уряду

Україна виключила Естонію, Латвію і Угорщину зі списку офшорів

Німеччина дозволила будувати "Північний потік-2" в її водах – заява "Газпрому"

У Румунії суд визнав неконституційною частину судової реформи






КНДР проведе парад ракет, щоб "полякати" американців

Середа, 31 січня 2018, 17:42
Версія для друку Коментарі

Північна Корея планує показати десятки ракет дальнього радіуса дії на параді 8 лютого, напередодні Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у Південній Кореї.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два дипломатичних джерела, які знайомі із намірами КНДР.

За даними одного із джерел, демонстрації "сотень" снарядів та ракет - це спроба "полякати американців".

Джерела повідомили, що парад, як очікується, включатиме десятки міжконтинентальних ракет "Хвасон-15", які КНДР випробувала вперше в кінці листопада.

Вони також не виключають випробування корейцями якоїсь ракети "в найближчому майбутньому", щоб послати потужний сигнал американським військам, які у даний час розгорнуті в регіоні.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:27
США вводитимуть санкції проти РФ, доки вона не виведе війська з України – Чалий
20:07
США внесли до списку міжнародних терористів лідера руху "ХАМАС"
19:21
Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України
19:02
Уряд Молдови підтримав внесення до Конституції курсу на євроінтеграцію
18:48
Клімкін відвідає з робочим візитом Нідерланди 1-2 лютого
18:30
В Ізраїлі пропонують законопроект, що звинувачує Польщу у запереченні Голокосту
18:26
У Німеччині депутат від ультраправих став головою ключового комітету по бюджету
17:54
У Сенаті Польщі не захотіли змінювати закон про заборону "бандеризму"
17:42
КНДР проведе парад ракет, щоб "полякати" американців
17:19
У Британії за підозрою у десятках убивств арештували колишнього шпигуна в ІРА
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Міжнародний валютний фейк: історія про антикорупційний суд та невдалу спецоперацію Банкової

Банкова активно розганяє фейк про те, що президент переконав міжнародних партнерів пом'якшити вимоги щодо антикорупційного суду. Дійшло до того, що в АП почали розпускати чутки про "звільнення" регіонального директора Світового банку за критику Києва...

Представництво ЄС в Україні

Чи позбавлять українців молока: ЄС розвінчує міфи про нові стандарти

Українців лякають знищенням молочної галузі і перспективами пити лише неякісне іноземне молоко. Подібні побоювання були поширені у багатьох країнах, та виявилися міфами. Спробуємо розвіяти їх, пояснивши, як нові норми щодо молока вплинуть на фермерів і споживачів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  