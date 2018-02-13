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Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений

Вторник, 13 февраля 2018, 17:36
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений и разжигании конфликта в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науерт к третьей годовщине "Минска-2".

"К сожалению, Россия, как и раньше, пренебрегает своими обязательствами по Минским соглашениям, разжигая горячий конфликт в Украине, который унес жизни более 10 тысяч человек, в том числе более 2500 гражданских, и привел к перемещению 1, 6 млн украинцев", - говорится в заявлении.

"Россия продолжает отрицать свое непосредственное участие, в то время как управляемые Россией силы запугивают и препятствуют безопасному доступу невооруженных наблюдателей ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества. Украина приняла законодательство, в частности, амнистию для антиправительственных сил и особый статус для Донбасса, что свидетельствует о желании Украины воплотить Минские соглашения", - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что в тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают настоятельно призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине.

"Соединенные Штаты, пользуясь этой возможностью, вновь повторяют, что наши санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать, пока Россия не вернет Крым Украине", - говорится в заявлении.

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