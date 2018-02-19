Неизвестные разрисовали ворота посольства Польши в Тель-Авиве свастиками

Понедельник, 19 февраля 2018, 07:57

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На следующий день после заявления польского премьера Моравецкий о "евроейських преступниках" во время Второй мировой неизвестные нарисовали на воротах посольства Польши в Израиле свастики.

Об этом сообщает BBC.

В воскресенье на воротах и ​​доске объявлений посольства нашли нарисованные маркером свастики и антипольские оскорбительные слова, в частности слово "убийца".

Полиция Тель-Авива проводит расследование для выяснения виновных. До теперь никто не взял на себя ответственность за вандализм здания дипломатической миссии.

На конференции по безопасности в Мюнхене Моравецкий приравнял "еврейских преступников" к польским и другим, немедленно вызвав критику со стороны премьер-министра Израиля, который называл слова польского премьера "возмутительными".

В польском правительстве позже заявили, что слова Моравецкого никоим образом не были направлены на отрицание Холокоста и не должны были сделать евреев, пострадавших от Холокоста, ответственными за то, что было нацистским немецким геноцидом.

Напомним, 6 февраля президент Польши Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши.

Закон предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.