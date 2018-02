Нападение на посольство США в Черногории: нападающий подорвал себя гранатой

В ночь на 22 февраля в Черногории неизвестный бросил гранату в сторону посольства США, а затем подорвался.

Об этом сообщает Vijesti.

Как сообщило правительство Черногории в Twitter, около половины первого ночи неизвестный мужчина подорвался возле посольства США в Подгорице. Перед этим он бросил в сторону посольства гранату. По предварительной информации, это была ручная граната. Боеприпас взорвался.

Представитель посольства США Джефф Адлер подтвердил, что на посольство напали, и сотрудники дипмиссии работают с полицией для идентификации нападающего.

"Посольство проводит внутреннюю процедуру для обеспечения безопасности своих сотрудников", - сказал Адлер.

VIDEO: An unknown attacker blows himself up after throwing a suspected grenade into the US embassy compound in Podgorica, the capital of Montenegro pic.twitter.com/7EDbNhSHd9