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Нападение на посольство США в Черногории: нападающий подорвал себя гранатой

Четверг, 22 февраля 2018, 07:49
фото, видео
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В ночь на 22 февраля в Черногории неизвестный бросил гранату в сторону посольства США, а затем подорвался.

Об этом сообщает Vijesti.

Как сообщило правительство Черногории в Twitter, около половины первого ночи неизвестный мужчина подорвался возле посольства США в Подгорице. Перед этим он бросил в сторону посольства гранату. По предварительной информации, это была ручная граната. Боеприпас взорвался.

 
 

Представитель посольства США Джефф Адлер подтвердил, что на посольство напали, и сотрудники дипмиссии работают с полицией для идентификации нападающего.

"Посольство проводит внутреннюю процедуру для обеспечения безопасности своих сотрудников", - сказал Адлер.

Никто из сотрудников посольства не пострадал. Сотрудники службы безопасности посольства обыскали участок и не обнаружили других взрывных устройств. Здание в результате нападения повреждено не было.

Посольство объявило угрозу для граждан США и рекомендовало им избегать территорию у здания дипмиссии. Кроме того, ведомство попросило избегать места больших скоплений людей и использовать надежные методы для личной безопасности.

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