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Напад на посольство США у Чорногорії: нападник підірвав себе гранатою

Четвер, 22 лютого 2018, 07:49
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У ніч на 22 лютого у Чорногорії невідомий кинув гранату в бік посольства США, а потім підірвався.

Про це повідомляє Vijesti.

Як повідомив уряд Чорногорії у Twitter, близько пів на першу ночі невідомий чоловік підірвався біля посольства США у Подгориці. Перед цим він кинув у бік посольства гранату.  За попередньою інформацією, це була ручна граната. Боєприпас вибухнув.

 
 

Представник посольства США Джефф Адлер підтвердив, що на посольство напали, і співробітники дипмісії працюють з поліцією задля ідентифікації нападника.

"Посольство проводить внутрішню процедуру для забезпечення безпеки своїх співробітників", - сказав Адлер.

Ніхто із працівників посольства не постраждав. Співробітники служби безпеки посольства обшукали ділянку і не виявили інших вибухових пристроїв. Будівля в результаті нападу пошкоджена не була.

Посольство оголосило загрозу для громадян США і рекомендувало їм  уникати територію біля будівлі дипмісії. Крім того, відомство попросило уникати місця великих скупчень людей та використовувати надійні методи для особистої безпеки.

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