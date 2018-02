Напад на посольство США у Чорногорії: нападник підірвав себе гранатою

У ніч на 22 лютого у Чорногорії невідомий кинув гранату в бік посольства США, а потім підірвався.

Про це повідомляє Vijesti.

Як повідомив уряд Чорногорії у Twitter, близько пів на першу ночі невідомий чоловік підірвався біля посольства США у Подгориці. Перед цим він кинув у бік посольства гранату. За попередньою інформацією, це була ручна граната. Боєприпас вибухнув.

Представник посольства США Джефф Адлер підтвердив, що на посольство напали, і співробітники дипмісії працюють з поліцією задля ідентифікації нападника.

"Посольство проводить внутрішню процедуру для забезпечення безпеки своїх співробітників", - сказав Адлер.

VIDEO: An unknown attacker blows himself up after throwing a suspected grenade into the US embassy compound in Podgorica, the capital of Montenegro pic.twitter.com/7EDbNhSHd9