Совбез ООН в пятницу проведет отложенное из-за РФ голосования по Сирии

Пятница, 23 февраля 2018, 08:16

Совет Безопасности ООН в пятницу будет голосовать за проект резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, которое позволит поставить гуманитарную помощь и осуществить эвакуацию из Восточной Гуты.

Об этом сообщает Reuters.

Пока не известно, поддержит ли текст резолюции Россия. В четверг из-за позиции России голосование по соответствующему проекту не состоялось. Постпред Москвы в Совете Безопасности Василий Небензя дал понять, что не проголосует за проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.

Какие российские поправки внесены в текст, пока не известно. Голосование в Нью-Йорке запланировано на 11:00 утра по местному времени. Чтобы документ одобрили, необходимые 9 голосов "за" и ни одного вето со стороны постоянных членов Совета безопасности ООН России, Китая, США, Великобритании и Франции.

С начала гражданской войны в Сирии Россия, союзник сирийского президента Башара Асада, наложила 11 вето на сирийские резолюции в Совете безопасности.

Голосование проходит на фоне жестоких бомбардировок в районах Восточной Гуты, которые контролируют сирийские повстанцы. За пять дней атак погибли более 300 человек.

Гражданские заявляют, что сирийские силы сбрасывают "бочковые бомбы" на рынки и медицинские центры.

Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.