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США планируют открыть свое посольство в Иерусалиме уже в мае - СМИ

Пятница, 23 февраля 2018, 17:56
Версия для печати Комментарии

Соединенные Штаты планируют открыть свое посольство в Иерусалиме уже в мае этого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Открытие посольства в мае - это гораздо раньше, чем ожидалось. Выступая в израильском парламенте в прошлом месяце, вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американское посольство будет перенесено из Тель-Авива до Иерусалима до конца 2019 года.

Американский чиновник заявил, что открытие будет приурочено к 70-летию основания Израиля.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

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