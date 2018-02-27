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Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ

Вторник, 27 февраля 2018, 19:26
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир обманным способом получили бразильские паспорта, чтобы посещать страны Запада в 1990-е годы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в европейских структурах безопасности.

Агентство Reuters обнародовало фотокопии бразильских паспортов лидеров КНДР, которые ранее никогда не публиковались.

 Бразильский паспорт Ким Чен Ына, фото Reuters
 Бразильский паспорт Ким Чен Ира (фото Reuters)

"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых четко можно увидеть на фотографиях Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, в попытке получить визы в иностранных посольствах", - сообщил на условиях анонимности один высокопоставленный источник из службы безопасности.

"Это свидетельствует о стремлении к путешествиям и указывает на попытки правящей семьи создать возможные пути для побега", - добавил источник.

Еще четыре источники в западных спецслужбах подтвердили, что владельцы двух бразильских паспортов с фотографиями Кимов с фамилиями "Josef Pwag" и "Ijong Tchoi" обращались за визами, по крайней мере, до двух западных стран.

Пока неясно, были ли выданы хоть какие-то визы. Однако, как отметил один из источников, паспорта могли быть использованы для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.

Сообщается, что посольство Северной Кореи в Бразилии отказалось комментировать эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Бразилии заявили, что проводят собственное расследование.

Как известно, Ким Чен Ын учился в международной школе в Берне, Швейцария, где притворялся сыном шофера посольства КНДР.

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