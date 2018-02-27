Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир обманным способом получили бразильские паспорта, чтобы посещать страны Запада в 1990-е годы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в европейских структурах безопасности.
Агентство Reuters обнародовало фотокопии бразильских паспортов лидеров КНДР, которые ранее никогда не публиковались.
|Бразильский паспорт Ким Чен Ына, фото Reuters
|Бразильский паспорт Ким Чен Ира (фото Reuters)
"Они использовали эти бразильские паспорта, в которых четко можно увидеть на фотографиях Ким Чен Ына и Ким Чен Ира, в попытке получить визы в иностранных посольствах", - сообщил на условиях анонимности один высокопоставленный источник из службы безопасности.
"Это свидетельствует о стремлении к путешествиям и указывает на попытки правящей семьи создать возможные пути для побега", - добавил источник.
Еще четыре источники в западных спецслужбах подтвердили, что владельцы двух бразильских паспортов с фотографиями Кимов с фамилиями "Josef Pwag" и "Ijong Tchoi" обращались за визами, по крайней мере, до двух западных стран.
Пока неясно, были ли выданы хоть какие-то визы. Однако, как отметил один из источников, паспорта могли быть использованы для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.
Сообщается, что посольство Северной Кореи в Бразилии отказалось комментировать эту информацию.
В Министерстве иностранных дел Бразилии заявили, что проводят собственное расследование.
Как известно, Ким Чен Ын учился в международной школе в Берне, Швейцария, где притворялся сыном шофера посольства КНДР.