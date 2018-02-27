Лідери КНДР зробили бразильські паспорти для можливості втечі з країни - ЗМІ

Вівторок, 27 лютого 2018, 19:26

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та його покійний батько Кім Чен Ір обманним способом отримали бразильські паспорти, щоб відвідувати країни Заходу в 1990-ті роки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять джерел у європейських структурах безпеки.

Агентство Reuters оприлюднило фотокопії бразильських паспортів лідерів КНДР, які раніше ніколи не публікувалися.

Бразильський паспорт Кім Чен Ина, фото Reuters

Бразильський паспорт Кім Чен Іра (фото Reuters)

"Вони використовували ці бразильські паспорти, в яких чітко можна побачити на фотографіях Кім Чен Ина та Кім Чен Іра, у спробі отримати візи в іноземних посольствах", - повідомило на умовах анонімності одне високопоставлене джерело зі служби безпеки.

"Це свідчить про прагнення до подорожей та вказує на спроби правлячої сім'ї створити можливі шляхи для втечі", - додало джерело.

Ще чотири джерела в західних спецслужбах підтвердили, що власники двох бразильських паспортів з фотографіями Кімів із прізвищами "Josef Pwag" та "Ijong Tchoi" зверталися за візами, принаймні, до двох західних країн.

Наразі неясно, чи були видані хоч якісь візи. Однак, як зазначило одне із джерел, паспорти могли бути використані для поїздок в Бразилію, Японію та Гонконг.

Повідомляється, що посольство Північної Кореї в Бразилії відмовилося коментувати цю інформацію.

У Міністерстві закордонних справ Бразилії заявили, що проводять власне розслідування.

Як відомо, Кім Чен Ин навчався у міжнародній школі в Берні, Швейцарія, де прикидався сином шофера посольства КНДР.