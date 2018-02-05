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Хорватия хочет вернуть Украине непригодные МиГ-21 и заменить их на исправные – СМИ

Понедельник, 05 февраля 2018, 18:01
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Хорватия хочет вернуть Украине четыре непригодных истребителя МиГ-21 и просит украинское Минобороны заменить их исправными самолетами с гарантией государства.

Об этом сообщает издание Jutarnji List со ссылкой на источники в Минобороны Хорватии.

Самолеты под номерами 131, 132, 134 и 135, которые Хорватия приобрела и модернизировала в Украине, ВВС страны назвали непригодными к использованию. По условиям контракта, истребители должны были проработать до 2023 года или 850 часов, однако "упали" уже в 2016-м, пролетав от 100 до 200 часов.

Согласно информации издания, Хорватия заплатила украинскому государственному предприятию "Укрспецэкспорт" около 8 млн евро.

Минобороны Хорватии на прошлой неделе направило украинскому Минобороны служебную записку, в которой предложило решение проблемы. Ведомство требует от украинской стороны предоставить исправные самолеты вместо некачественно отремонтированных и доставленных в страну в 2014 году.

Министр обороны Украины Степан Полторак, посетивший недавно Загреб, в ходе визита признал, что договор был "не совсем выполнен" с "ущербом для хорватской стороны".

Отмечается, что такое решение было инициировано именно в ходе визита украинского министра в Хорватию.

Напомним, в марте 2016 года стало известно, что Военная полиция Хорватии проводит расследование против Министерства обороны относительно приобретенных и модернизированных в Украине советских истребителей МиГ-21.

Напомним, в марте 2016 года стало известно, что Военная полиция Хорватии проводит расследование против Министерства обороны относительно приобретенных и модернизированных в Украине советских истребителей МиГ-21.

В рамках соглашения Хорватия заплатила более 13 млн евро за капитальный ремонт семи МиГ-21 в Украине и купила еще пять самолетов такого же типа.

Расследование хорватской военной полиции показало, что в модернизированных истребителях были старые запчасти из Болгарии, Алжира и бывшего Советского Союза, которые не соответствовали технической документации, предоставленной украинской компанией.

Кроме того, военно-воздушные силы Йемена утверждали, каждые пять из закупленных истребителей были в действительности собственностью этой страны.

В украинском государственном предприятии "Укрспецэкспорт" заявления хорватской стороны по закупке истребителей МиГ-21 назвали частью информационной войны.

В декабре 2016-го двум гражданам Хорватии, один из которых является сотрудником Министерства обороны, были предъявлены обвинения в получении взятки от "Укрспецэкспорта" при заключении сделки.

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