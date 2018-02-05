Хорватія хоче повернути Україні непридатні МіГ-21 і замінити їх на справні – ЗМІ

Понеділок, 05 лютого 2018, 18:01

Хорватія хоче повернути Україні чотири непридатні винищувачі МіГ-21 і просить українське Міноборони замінити їх справними літаками з гарантією держави.

Про це повідомляє видання Jutarnji List з посиланням на джерела в Міноборони Хорватії.

Літаки під номерами 131, 132, 134 та 135, які Хорватія придбала і модернізувала в Україні, ВПС країни назвали непридатними до використання. За умовами контракту, винищувачі мали пропрацювати до 2023 року чи 850 годин, однак "впали" вже у 2016-му, пролітавши від 100 до 200 годин.

Згідно з інформацією видання, Хорватія заплатила українському державному підприємству "Укрспецекспорт" близько 8 мільйонів євро.

Міноборони Хорватії минулого тижня надіслало українському Міноборони службову записку, в якій запропонувало вирішення проблеми. Відомство вимагає в української сторони надати справні літаки замість неякісно відремонтованих і доставлених у країну у 2014 році.

Міністр оборони України Степан Полторак, який відвідав нещодавно Загреб, в ході візиту визнав, що договір був "не зовсім виконаний" з "шкодою для хорватської сторони".

Зазначається, що таке рішення було ініційоване саме в ході візиту українського міністра до Хорватії.

Нагадаємо, у березні 2016 року стало відомо, що Військова поліція Хорватії проводить розслідування проти Міністерства оборони стосовно придбаних і модернізованих в Україні радянських винищувачів МіГ-21.

В рамках угоди Хорватія заплатила понад 13 млн євро за капітальний ремонт семи МіГ-21 в Україні і купила ще п'ять літаків такого ж типу.

Розслідування хорватської військової поліції показало, що у модернізованих винищувачів були старі запчастини з Болгарії, Алжиру і колишнього Радянського Союзу, що не відповідає технічній документації, наданій українською компанією.

Крім того, військово-повітряні сили Ємену стверджували, що п'ять із закуплених винищувачів були насправді власністю цієї країни.

В українському державному підприємстві "Укрспецекспорт" заяви хорватської сторони щодо закупівлі винищувачів МіГ-21 назвали частиною інформаційної війни.

У грудні 2016-го двом громадянам Хорватії, один з яких є співробітником Міністерства оборони, були пред'явлені звинувачення в одержанні хабара від "Укрспецекспорту" під час укладання угоди.