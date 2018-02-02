Скрытые детали безвизовых правил: как не ошибиться c подсчетом дней в Шенгене

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 02 февраля 2018, 15:32

Безвизовый режим поездок в ЕС действует уже почти девять месяцев. За это время сотни тысяч украинцев пересекли границу только по паспорту, и их опыт уже работает. "Европейская правда" подробно писала о правилах безвиза - и о финансовых требованиях, и о поездках с детьми, и о других нюансах, возникающих на границе.

Но остается одна деталь, которая до сих пор вызывает массу вопросов у наших читателей. Это - так называемое правило "90 на 180".

Проще всего описать его одним предложением: "В Шенгене можно оставаться не более 90 дней на каждые 180 дней".

Но стоит только углубиться в детали - и простота заканчивается.

Как считать эти 90 дней? Откуда отсчитывать 180? Видит ли пограничник мои старые поездки? Есть ли границы, которые не идут в подсчет? Что будет, если мой самолет опоздает, или я заболею 90-й день и уеду на 91-й? Действует ли это правило для тех, кто работает/учится в ЕС?

Мы регулярно слышим эти и многие другие вопросы от читателей и собственных знакомых, поэтому попробуем ответить на них.





Откуда это правило?

В официальных документах ЕС безвизовый режим имеет сложное название: визовая либерализация для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Европейского Союза. Правило 90/180 нужно для контроля за тем, чтобы поездки были "короткими", не похожими на постоянное проживание. То есть человек должен проводить в Шенгенской зоне меньше времени, чем за ее пределами.

Тот же принцип применяется для нешенгенских стран ЕС - Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра. Там также действует правило 90/180, но в пределах одного государства. Но чтобы не путаться, посмотрим, как это правило работает в Шенгене - для украинцев, путешествующих без визы.

Итак, на каждые 180 календарных дней, которые следуют один за другим, вы имеете право быть в Шенгене суммарно не более 90 дней. Для более длительных поездок нужна виза или иное разрешение.

Конечно, мало кто из туристов остается на территории ЕС так долго, чтобы за одну поездку исчерпать 90-дневный срок, а вот за пять, десять, пятнадцать поездок можно стать нарушителем, даже не подозревая этого.

Достаточно превысить норму на одни сутки, и вы становитесь нарушителями визового режима на границе: вас ждет депортация и штамп о запрете въезда в ЕС.





Болгарский лайфхак

Конечно же, "нешенгенские" страны ЕС тоже важны для украинцев.

Румыния - наш сосед, Болгария, Кипр и Хорватия - одни из популярных туристических направлений. Как путешествовать в них, есть ли дополнительные ограничения и "нюансы безвиза"?

Тут новости - исключительно положительные.

Во-первых, еще раз напомним, что безвиз действует во всех странах ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Это означает, что перечисленные выше нешенгенские государства Евросоюза также доступны без виз для всех граждан Украины с "биопаспортами".

При этом для часто путешествующих украинцев отдых в болгарском Созополе или хорватском Дубровнике может быть даже предпочтительнее, ведь дни пребывания в четырех упомянутых государствах не засчитываются как дни, проведенные в Шенгене.

Каждая из этих нешенгенских стран тоже установила ограничения 90/180, но каждая считает дни, проведенные украинцами на своей территории, отдельно от соседей.

К примеру, можно пробыть 80 дней в шенгенской Австрии, дальше, даже не возвращаясь в Украину, поехать на 80 дней в Хорватию, далее еще на 80 в Болгарию, а оттуда снова отправиться в шенгенскую зону - например, в Грецию. И хотя это будет означать, что вы уже больше года живете на территории ЕС, такой маршрут не будет нарушать требования безвизового режима - конечно, если вы не будете работать в этих странах.





Как считать?

Законодательство ЕС говорит, что подсчет ведется методом "плавающего окна": не должно быть ни одного отрезка в 180 календарных дней, из которых вы были в ЕС 91 день или больше.

Это "официальное" правило не назовешь ни простым, ни понятным. Поэтому есть также альтернативные варианты подсчета - выбирайте тот, что нравится.



Способ 1. Считаем от даты возвращения.

Никто не будет ловить вас на улице европейского города, чтобы подсчитать, не превысили ли вы разрешенные дни пребывания. В этом просто нет необходимости - подсчет все равно будут проводить на границе, на выезде из Шенгена.

Именно на этом основывается данный способ.

Возьмите ручку, лист бумаги, отсчитайте назад 180 дней от даты запланированного выезда из зоны Шенгена (то есть, если упрощенно - от даты возвращения в Украину) и пересчитайте все дни в этом промежутке, в которые вы посещали любую из шенгенских стран. Это можно сделать, например, по штампам въезда-выезда в собственном паспорте (европейские пограничники обязаны ставить их в украинские паспорта).

Получилось меньше 90? Прекрасно, спокойно езжайте.

Насчитали более 90? Что же, вы не имеете права на такую ​​длительную поездку. Придется запланировать более раннюю дату отъезда и обязательно посчитать снова - из-за особенностей "плавающего окна" не факт, что с новой датой поездка станет разрешенной.

Не знаете даты выезда? Тогда у вас проблема :) И не только потому, что без нее сложнее считать дни.

Напомним, для путешествия в ЕС, и не только для безвизового, вы должны знать дату выезда из зоны Шенгена или из соответствующей страны, а желательно - еще и иметь обратный билет для подтверждения планов. Европейский пограничник имеет полное право отказать во въезде тому, кто скажет, что у него нет точной даты возвращения.



Способ 2. Пусть считает компьютер.

В XXI веке подсчет можно поручить компьютеру. По крайней мере, частично.

На сайте Еврокомиссии есть даже официальный калькулятор для подсчета дней, оформленный на нескольких языках, в том числе на английском и русском. В него надо внести даты своих поездок в Шенген, но здесь нужны только прошлые поездки, а также - дату планируемого въезда в ЕС. В результате калькулятор покажет, на сколько дней вы можете въехать, не нарушая правила.

Но сразу предупредим: те, кто писал эту программу, не слишком напрягались. "Официальный калькулятор" довольно неудобный. Кто-то даже скажет, что легче подсчитать дни на бумажке, чем пользоваться им.

К счастью, в сети можно найти несколько альтернативных сервисов, в том числе на украинском языке (просто введите в строку поиска фразу "шенгенский калькулятор"). Есть даже специализированные программы в iTunes и Google Play. Но доверять ли тому, что они насчитают - решать вам.





День на вес золота

Мы об этом уже говорили, но стоит повторить еще и еще раз: даже одного "просроченного" дня достаточно для депортации и запрета въезда в ЕС на несколько лет. А потому стоит в деталях выяснить, какие дни засчитываются, а какие - нет.

День, когда вы пересекли границу Польши, Венгрии, Италии или любой другой страны Шенгена, засчитывается как полные сутки - не важно, сколько времени вы провели на территории Евросоюза. Вы въехали в ЕС в 23:00, и сразу же, в час ночи, вернулись обратно в Украину? Пробыв в ЕС только два часа, вы юридически получили двое полных суток "шенгенского стажа"!

Когда планируете путешествия, обращайте внимание на то, что расчеты ведутся в соответствии с часовым поясом той страны ЕС, границу которой вы пересекаете. К примеру, если вы выедете из Украины сразу после полуночи "по Киеву", то в Польше в это время - 23:00, поэтому в Шенген можно въехать в последний час уходящих суток, и вы получите дополнительный день пребывания в ЕС. Для многих туристов это не имеет значения, но если у вас каждые "шенгенские сутки" на счету, будет обидно потерять день "на ровном месте" или даже получить наказание, на которое вы не рассчитывали.





Но наверняка есть исключения?!

Конечно, как же без них!

Во-первых, есть те, на кого правило 90/180 не действует.

Это те украинцы, у которых был или есть вид на жительство, право на работу, учебу, "длинная" национальная виза или любой другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в Шенгене.

Интересно, что после завершения действия такого разрешения подсчет дней начинается с нуля, без учета того периода, который вы уже провели в ЕС. Для этого не нужно даже выезжать в Украину - просто остаетесь "по безвизу" до трех месяцев.

Единственный совет: когда будете в конце концов возвращаться в Украину, то имейте на руках все подтверждающие документы и лучше выезжайте через ту страну, которая дала вам это разрешение. Причина проста: не факт, что пограничник в аэропорту Мюнхена, Вены или Амстердама поймет справку, написанную на польском или итальянском языке.

Во-вторых, иногда можно превысить срок пребывания не по своей воле.

Автобус должен был быть на границе в 19:00, но поломался и заехал туда в три часа ночи и водитель готов это подтвердить; 90 дней заканчивались вчера, но самолет отменили, пришлось остаться в Мадриде на день, вот бумаги из аэропорта; по пути к автовокзалу вы упали и сломали ногу, вот гипс и справка из больницы... Примеров можно привести множество!

В таком случае решение остается на усмотрение пограничника. Чем более "железобетонными" будут документы и доказательства, тем больше шансов, что он поймет вас и не станет наказывать.

В-третьих, на границе могут просто не заметить, что 90 дней истекли.

Не думайте, что эта информация отображается в компьютере пограничника автоматически. В это сложно поверить, но в Шенгене отсутствует единая база данных въездов и выездов, каждая страна ведет свою базу. У словацкого пограничника нет доступа к данным о том, когда вы ставили штамп в аэропорту Франкфурта или проходили наземную границу с Польшей. Пока что единственная возможность для него подсчитать дни с "чужой" границы - переписать на бумажку "штампики" из паспорта.

Это - реальность, но мы бы не советовали злоупотреблять этой "дырой" в системе безопасности шенгенской границы. Дело в том, что сейчас ЕС активно работает над исправлением этой ошибки. Разработка единой базы данных уже началась, по плану она начнет работу в 2020 году, а до того, вероятно, ее запустят в тестовую эксплуатацию. Не исключено, что в систему попадут данные из всех национальных баз...

Объединить в одну запись человека с двумя паспортами - не сложно. Имя, фамилия (даже с разным написанием), дата рождения, фото - достаточно данных для того, чтобы найти нарушителя, который сознательно обходит норму 90/180. А значит, тех, кто полагается на эту схему, в какой-то момент могут встретить на границе с неприятной новостью.

В конце концов, ключевым правилом безвиза для Украины остается... наша с вами честность.

И об этом не стоит забывать, если мы действительно идем в ЕС.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"