Украина разрабатывает систему "электронный консул" для стран миграционного риска

Четверг, 08 февраля 2018, 15:49

Министерство иностранных дел Украины работает над упрощением механизма подачи документов для граждан из стран миграционного риска.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в интервью "Европейской правде".

На сегодня граждане стран, где нет посольства Украины, вынуждены минимум два раза летать в другую страну в наше консульство, чтобы сдать и забрать документы.

"Сейчас мы разрабатываем систему "электронный консул". Человек сможет подать все документы в электронном виде и только потом - прибыть на собеседование, которое является обязательным для стран миграционного риска. Также мы постоянно мониторим консульские округа, то есть куда гражданину той или иной страны удобнее подаваться на визу", - сказал Погорельцев.

Напомним, Украина в ближайшее время введет электронную визу для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска.

Подробнее читайте в интервью на сайте ЕвроПравды: "ДРУГ за границей, новый безвиз и "наказание" для британцев: интервью с директором консульской службы МИД".