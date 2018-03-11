Франция: Ле Пен предложила новое название для "Национального фронта"

Воскресенье, 11 марта 2018, 17:47

Лидер французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен предложила новое название для своей политической силы, как обещала сделать это после поражения на выборах в прошлом году.

Как сообщает Le Figaro, во время конгресса партии в воскресенье Ле Пен предложила членам переименовать партию в Rassemblement national, что переводится как "Национальное собрание".

Инициатива переименования партии направлена на расширение электората, поскольку название "Национальный фронт" во многих избирателей ассоциируется со скандалами, расизмом и антисемитизмом.

Новое название политической силы будет выдвинуто на почтовое голосования членов партии. Результат голосования станет известен не ранее, чем за шесть недель.

Ле Пен, которую во время конгресса переизбрали на посту главы партии, заявила, что примет любое решение однопартийцев.

Если члены партии отвергнут предложение Ле Пен, то партия и дальше будет носить название "Национальный фронт".

Как сообщалось, после фиаско на последних парламентских и президентских выборах лидер французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что ее партия требует многих изменений, в том числе изменения названия.

Сразу после поражения во втором туре выборов президента Франции Ле Пен объявила о "глубокой трансформации" своей партии.