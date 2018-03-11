Франція: Ле Пен запропонувала нову назву для "Національного фронту"

Неділя, 11 березня 2018, 17:47

Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен запропонувала нову назву для своєї політичної сили, як обіцяла зробити це після поразки на виборах минулого року.

Як повідомляє Le Figaro, під час конгресу партії в неділю Ле Пен запропонувала членам переіменувати партію на Rassemblement national, що перекладається як "Національне зібрання".

Ініціатива з переіменування партії спрямована на розширення електорату, оскільки назва "Національний фронт" у багатьох виборців асоціюється зі скандалами, расизмом та антисемітизмом.

Нова назва політичної сили буде висунута на поштове голосування членів партії. Результат голосування стане відомим не раніше, ніж за шість тижнів.

Ле Пен, яку під час конгресу переобрали на посаді глави партії,заявила, що прийме будь-яке рішення однопартійців.

Якщо члени партії відкинуть пропозицію Ле Пен, то партія і далі носитиме назву "Національний фронт".

Як повідомлялося, після фіаско на останніх парламентських та президентських виборах лідер французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що її партія потребує багатьох змін, у тому числі зміни назви.

Одразу після поразки у другому турі виборів президента Франції Ле Пен оголосила про "глибоку трансформацію" своєї партії.