В Барселоне протестовали десятки тысяч сторонников независимости Каталонии

Понедельник, 12 марта 2018, 08:53

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В воскресенье в Барселоне состоялся многотысячный протест, участники которого требовали формирования правительства, которое провозгласит Каталонскую республику.

Об этом сообщает каталонское издание El Nacional.

Организатором акции стало влиятельное гражданское объединение ANC, выступающее за независимость Каталонии.

В марше "Республика сейчас", по данным полиции, приняли участие около 45 тысяч человек.

"Около двух миллионов граждан Каталонии хотят движения вперед, четкого движения в сторону республики", - сказал вице-президент ANC Агусти Алкоберро.

Он заявил, что парламентское большинство, которое состоит из сепаратистских партий, должно доказать свою эффективность и сформировать правительство.

"У нас есть большинство в парламенте, чтобы установить республику, и это надо сделать немедленно", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, парламент Каталонии на неопределенный срок отложил голосование за нового главу правительства автономии после того, как Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на должность главы женералитата.