Найти
АКТУАЛЬНО

Отравление Скрипаля: Британия готова официально обвинить РФ и ввести санкции – СМИ

В Барселоне протестовали десятки тысяч сторонников независимости Каталонии

В Вене неизвестный напал с ножом на солдата возле резиденции посла Ирана

Франция: Ле Пен предложила новое название для "Национального фронта"

Продажи оружия в мире в последние 5 лет выросли на 10% – SIPRI

В НАТО настаивают, что не изменили политику в отношении Украины

МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье






В Барселоне протестовали десятки тысяч сторонников независимости Каталонии

Понедельник, 12 марта 2018, 08:53
фото
Версия для печати Комментарии

В воскресенье в Барселоне состоялся многотысячный протест, участники которого требовали формирования правительства, которое провозгласит Каталонскую республику.

Об этом сообщает каталонское издание El Nacional.

Организатором акции стало влиятельное гражданское объединение ANC, выступающее за независимость Каталонии.

В марше "Республика сейчас", по данным полиции, приняли участие около 45 тысяч человек.

 

"Около двух миллионов граждан Каталонии хотят движения вперед, четкого движения в сторону республики", - сказал вице-президент ANC Агусти Алкоберро.

Он заявил, что парламентское большинство, которое состоит из сепаратистских партий, должно доказать свою эффективность и сформировать правительство.

"У нас есть большинство в парламенте, чтобы установить республику, и это надо сделать немедленно", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, парламент Каталонии на неопределенный срок отложил голосование за нового главу правительства автономии после того, как Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на должность главы женералитата.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:09
Талибы заняли один из районов западной провинции Афганистана, не менее 15 погибших
10:41
В Европарламенте недовольны ходом расследования убийства журналиста в Словакии
10:29
В КНДР пока не реагируют на возможную историческую встречу Трампа с Ким Чен Ыном – Сеул
10:20
Эрдоган резко раскритиковал президента Греции
09:48
Отравление Скрипаля: Британия готова официально обвинить РФ и ввести санкции – СМИ
09:42
Продажи оружия в мире в последние 5 лет выросли на 10% – SIPRI
09:01
Сербия и Иран возобновили авиасообщение после 27-летнего перерыва
08:53
фото
В Барселоне протестовали десятки тысяч сторонников независимости Каталонии
08:30
Глава Пентагона: РФ тратит деньги на оружие, которое ничего ей не даст
08:19
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет, 11 погибших
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украины и НАТО

Несколько государств-членов НАТО боялись запускать процесс политического сближения с Украиной. А восстановление "статуса аспиранта" стало первым шагом в таком процессе... Но хотя нынешний шаг Альянса важен, он точно не является решающим...

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Орбан меняет стратегию: партия власти Венгрии столкнулась с проблемой накануне выборов

В избирательную кампанию в Венгрии, где, казалось бы, все уже решено, неожиданно вернулась хоть какая-то интрига. Местные выборы дали четкий сигнал: власть "Фидес" и Виктора Орбана не вечна. В ответ власти снова усиленно заговорили о "врагах Венгрии".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  