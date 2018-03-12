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Пиво и копченая рыба: Меркель рассказала, как обменивалась подарками с Путиным

Понедельник, 12 марта 2018, 15:41
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник на пресс-конференции в Берлине рассказала, как обменивалась подарками с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее в документальном фильме "Путин" российский президент рассказал, что Меркель во время визитов иногда привозит ему его любимый сорт пива. Журналисты спросили об этом немецкую канцлерку.

"Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво", - подтвердила Меркель озвученную Путиным информацию.

"Я, со своей стороны, как-то получила от него хорошую копченую рыбу", - рассказала глава немецкого правительства, не уточнив, когда именно состоялся обмен подарками.

После 12 лет пребывания Меркель у власти и 18 лет Путина во главе России оба лидера встречались друг с другом чаще, чем любые другие политики в Европе. Путин свободно говорит на немецком, ведь работал агентом КГБ в Восточной Германии. Меркель хорошо говорит по-русски, поскольку выросла за пределами восточного Берлина и проводила некоторое время в Москве.

Однако, отмечает издание, Путин и Меркель - далеко не друзья. Президент РФ запугал Меркель своей собакой, зная, что она боится собак. Немецкий канцлер, в свою очередь, убедила европейских лидеров ввести санкции против РФ после незаконной аннексии Крыма.

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